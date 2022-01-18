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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret

18.01.2022 11:05
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye başkan yardımcısı Yakup Balcı, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker'in de yer aldığı ziyarette, Silivri ve Keşan'ın iş birliği içerisinde uygulayabileceği projeler konuşuldu.

Helvacıoğlu, Yılmaz'a, misafirperverliği ve samimi sohbeti dolayısıyla teşekkür etti.

Keşan'ı güçlü şekilde geleceğe taşımanın kararlılığında olduklarını belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz biriz, beraberiz, Keşan için tek yüreğiz. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz'ı, AK Parti İlçe Başkanımız Gürcan Kılınç, MHP İlçe Başkanımız Adnan İnan ve başkan yardımcımız Yakup Balcı ile ziyaret ettik. Keşan'ımızı geleceğe güçlü bir şekilde taşımakta kararlıyız. Belediye başkanımız Sayın Yılmaz'a misafirperverliği ve samimi sohbetleri nedeniyle teşekkür ederiz."

Keşan heyeti, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'nu da ziyaret etti.

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Mustafa Helvacıoğlu, Volkan Yılmaz, Silivri, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'a ziyaret - Son Dakika
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