Keşan Belediye Başkanı yazlıkçıların emanet ettiği sokak kedisini makamına aldı - Son Dakika

Emanete sahip çıkan Başkan Helvacıoğlu, sosyal medyadan, her zaman hayvan dostu bir belediye oldukları paylaşımını yaparak, kedi için isim önerisinde bulunulmasını istedi.

Saros bölgesindeki yazlıkçı bir aile İstanbul 'daki evlerine dönerken baktıkları sokak kedisini Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na emanet etti.

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