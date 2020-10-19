Keşan Belediye Başkanı yazlıkçıların emanet ettiği sokak kedisini makamına aldı - Son Dakika

Keşan Belediye Başkanı yazlıkçıların emanet ettiği sokak kedisini makamına aldı

19.10.2020 17:13
Keşan Belediye Başkanı yazlıkçıların emanet ettiği sokak kedisini makamına aldı, System.String[]

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yazlıkçıların emanet ettiği sokak kedisine makam odasında bakmaya başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yazlıkçıların emanet ettiği sokak kedisine makam odasında bakmaya başladı.

Saros bölgesindeki yazlıkçı bir aile İstanbul'daki evlerine dönerken baktıkları sokak kedisini Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na emanet etti.

Emanete sahip çıkan Başkan Helvacıoğlu, sosyal medyadan, her zaman hayvan dostu bir belediye oldukları paylaşımını yaparak, kedi için isim önerisinde bulunulmasını istedi.

Helvacıoğlu, ismi kabul edilen hayvansevere mama hediye edileceğini de duyurdu.

Mustafa Helvacıoğlu, İstanbul, Keşan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan Belediye Başkanı yazlıkçıların emanet ettiği sokak kedisini makamına aldı - Son Dakika

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