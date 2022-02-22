KEŞAN'DA AT ARABALARI, TRİPORTÖRLERLE DEĞİŞTİRİLDİ - Son Dakika
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KEŞAN'DA AT ARABALARI, TRİPORTÖRLERLE DEĞİŞTİRİLDİ

22.02.2022 15:43

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından 'At Arabaları Dönüşüyor' projesinin 2'nci etabı kapsamında yük taşımacılığında kullanılan 12 at arabası, triportörler ile değiştirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediyesi tarafından 'At Arabaları Dönüşüyor' projesinin 2'nci etabı kapsamında yük taşımacılığında kullanılan 12 at arabası, triportörler ile değiştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hibe desteğiyle Keşan Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'At Arabaları Dönüşüyor' projesinin 2'nci etabı kapsamında, bugün düzenlenen tören ile at arabalarını teslim eden 12 hak sahibine, triportör verildi.

'BU ÖZEL PROJE TÜRKİYE'DE ÖRNEK OLDU'

Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilk etapta 104 adet triportörü teslim ettiklerini belirterek, Şimdi de 12'sini teslim ediyoruz. 24 tane daha teslim edilecek. 46'ya tamamlanana kadar önümüzdeki yakın süreçte hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu özel proje Türkiye'de örnek oldu. Hatay'dan aradılar ve projenin gerçekleşmesi noktasında neler yaptığımızı öğrendiler. Biz de hem örnek olduk hem de önder olduk. Malum atlar tarafından yük taşımacılığına artık son verilmeliydi. At arabalarının yük taşıması bu dönemde atlara olan eziyet, hayvan hakları ve sevgi nedeniyle koruma altına alınmalıydılar. Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bugün 12 triportör teslim ediyoruz, bu 12 istihdam demektir. Artık at arabalarıyla yük taşındığı dönem kapanıyor. Atları arabalarıyla birlikte alıp, atları da barınakta muhafaza edeceğiz. Daha sonra gönüllü kişilere atları çiftlik veya köylerinde bakmak üzere teslim edeceğiz dedi.

Başkan Helvacıoğlu, triportör teslimlerinin tamamlanmasının ardından at arabasıyla trafiğe çıkmanın yasaklanacağını söyledi. Triportörünü alan Hüseyin Demir de, triportörlerin at arabalarına göre daha çok işlerine yarayacağını ve memnun olduklarını kaydetti.

KEŞAN'DA AT ARABALARI, TRİPORTÖRLERLE DEĞİŞTİRİLDİ
KEŞAN'DA AT ARABALARI, TRİPORTÖRLERLE DEĞİŞTİRİLDİ
KEŞAN'DA AT ARABALARI, TRİPORTÖRLERLE DEĞİŞTİRİLDİ
KEŞAN'DA AT ARABALARI, TRİPORTÖRLERLE DEĞİŞTİRİLDİ
KEŞAN'DA AT ARABALARI, TRİPORTÖRLERLE DEĞİŞTİRİLDİ
KEŞAN'DA AT ARABALARI, TRİPORTÖRLERLE DEĞİŞTİRİLDİ
KEŞAN'DA AT ARABALARI, TRİPORTÖRLERLE DEĞİŞTİRİLDİ
KEŞAN'DA AT ARABALARI, TRİPORTÖRLERLE DEĞİŞTİRİLDİ
KEŞAN'DA AT ARABALARI, TRİPORTÖRLERLE DEĞİŞTİRİLDİ

YORUMLAR
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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa Keşan'da at arabasını getiren yük taşıyıcılarına 'ücretsiz triportör' projesi devam ediyor Keşan'da at arabasını getiren yük taşıyıcılarına "ücretsiz triportör" projesi devam ediyor

Mustafa Helvacıoğlu, Pazaryeri, Türkiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KEŞAN'DA AT ARABALARI, TRİPORTÖRLERLE DEĞİŞTİRİLDİ - Son Dakika


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