Son Dakika Haberleri: Kesimoğlu, CHP'nin Adayını Geride Bıraktı

Kesimoğlu, CHP'nin Adayını Geride Bıraktı

1 saat önce

CHP'nin Kırklareli'nde aday göstermediği bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara seçimi önde götürüyor.

Kesimoğlu, CHP'nin Adayını Geride Bıraktı, System.String[]
CHP'nin Kırklareli'nde aday göstermediği bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara seçimi önde götürüyor.

CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 31 Mart 2019 Seçimlerine bağımsız girerek seçim sonuçları boyunca MHP Adayı Derya Bulut ile kafa kafaya yarıştı. Kırklareli'nde sandıkların açılma oranı resmi olmayan rakamlara göre yüzde 98,24'ü bulurken, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun oy oranı yüzde 37,22, MHP'nin adayı Derya Bulut yüzde 37,16, CHP'nin aday gösterdiği Mehmet Tuna Soykan ise yüzde 21,34'te kaldı.

"Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum" demişti

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, CHP Genel Merkezi tarafından aday gösterilmeyince daha önce açıklama yaparak "Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum" demişti. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:26 Kaynak: İHA

MHP, Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:41:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kesimoğlu, CHP'nin Adayını Geride Bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]