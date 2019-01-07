Son Dakika Haberleri: Kesimoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Andı

Kesimoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Andı

33 dakika önce

Sarıkamış Harekatının 104. yılı kapsamında, Kırklareli'de yürüyüş düzenlendi.

Kesimoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Andı, System.String[]

Kırklareli'de Atatürk Spor Salonu önünde toplananlar, "Sarıkamış" yazılı pankart ile yaklaşık 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

Şehitlik Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okunması ve şehit kabirlerinin ziyaret edilmesinin ardından, katılımcılara çorba ikram edildi.

Düzenlenen etkinliğe Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile diğer kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kesimoğlu Sarıkamış Şehitlerini anarak ''104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen binlerce Mehmetçik'imizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Mekanları cennet olsun''dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:49 Kaynak: Bültenler

Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, Sarıkamış, Güncel
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