Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor

Kayseri'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kayseri'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kayseri'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre, Kayseri'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi:



Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)



Akkışla: Ayhan Arslan (Cumhur İttifakı)



Bünyan: Özkan Altun (Cumhur İttifakı)



Develi: Mehmet Cabbar (Cumhur İttifakı)



Felahiye: Vural Coşkun (Cumhur İttifakı)



Hacılar: Bilal Özdoğan (Cumhur İttifakı)



İncesu: Zekeriya Karayol (Cumhur İttifakı)



Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar (Cumhur İttifakı)



Melikgazi: Hacı Mustafa Palancıoğlu (Cumhur İttifakı)



Talas: Mustafa Yalçın (Cumhur İttifakı)



Tomarza: Davut Şahin (Cumhur İttifakı)



Yahyalı: Esat Öztürk (Cumhur İttifakı)



Yeşilhisar: Halit Taşyapan (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Akkışla: Mustafa Güner (Millet İttifakı)



Bünyan: Mustafa Nevruz (Millet İttifakı)



Hacılar: Gülay Talaslı (Millet İttifakı)



Melikgazi: Sema Karaoğlu (Millet İttifakı)



Sarıoğlan: Mehmet Bayraklı (Millet İttifakı)



Pınarbaşı: Deniz Yağan



Sarız: Ömer Faruk Eroğlu (Millet İttifakı)



Tomarza: Osman Koç (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi



Özvatan: Halit Demir (Cumhur İttifakı)



Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (Cumhur İttifakı)



Pınarbaşı: Menduh Uzunluoğlu (Cumhur İttifakı)



Sarız: Baki Bayrak (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)



Develi: Ali Ağca (Millet İttifakı)



Felahiye: Zayit Acı (Millet İttifakı)



İncesu: Mustafa İlmek (Millet İttifakı)



Kocasinan: Hasan Sami Özvarinli (Millet İttifakı)



Özvatan: Mehmet Bingöl (Millet İttifakı)



Talas: Osman Haymana (Millet İttifakı)



Yahyalı: Abdullah Yılmaz (Millet İttifakı)



Yeşilhisar: Metin İnce (Millet İttifakı)



Halkların Demokratik Partisi



Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık



İncesu: Seyithan Ezer



Talas: Abdulbaki Öğmen



Kocasinan: Mustafa Öçal



Saadet Partisi



Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan



Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün



Bünyan: Hakan Çelik



Develi: Abdullah Akkuş



Felahiye: Sinan Taşçı



Hacılar: Erdal Altun



İncesu: Orhan Kaya



Yeşilhisar: Yavuz Mercan



Yahyalı: Nuh Tosun



Tomarza: Ömer Yerli



Talas: Harun Halilullah Toprak



Sarız: Muharrem Çelik



Pınarbaşı: Vacit Kip



Sarıoğlan: İbrahim Turgut



Özvatan: Vedat Ali Tur



Melikgazi: Sinan Aktaş



Kocasinan: Haşim Özçelik



Bağımsız Türkiye Partisi



Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt



Akkışla: Rüştü Karataş



Bünyan: Tuğba Akçakoca



Develi: Halim Türgar



Felahiye: Barış Göveç



Hacılar: İbrahim Gözel



İncesu: Naci Demir



Yeşilhisar: Hacı Bekir Topçu



Yahyalı: Salih Tunca



Tomarza: Mustafa Kazım Akçakoca



Talas: İhsan Akşehirli



Sarız: Şaban Gülmez



Pınarbaşı: Hüseyin Kip



Sarıoğlan: Hacı Ali Akgün



Özvatan: Bilal Uruç



Melikgazi: Bayram Karaman



Kocasinan: Ali Öksüz



Demokratik Sol Parti



Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna



Vatan Partisi



Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan



Talas: Selma Tosun



Melikgazi: Feride Sakarya



Kocasinan: Mustafa Koçak



Büyük Birlik Partisi



Akkışla: Ali Ergül



Bünyan: Yaşar Özden



Develi: Serhad Özdamar



Hacılar: Kuddusi Dikbaşer



İncesu: Seyit Gürlek



Tomarza: Ramazan Demirezen



Pınarbaşı: Abdullah Yağmur



Sarıoğlan: Murat Özcan



Melikgazi: Öz Ferhat Aslan



Kocasinan: Nevzat Yıldız



Türkiye Komünist Partisi



Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan



Bağımsız adaylar



Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı



Kayseri Büyükşehir: Eylem Sarıoğlu Aslandoğan



Bünyan: Ahmet Çakmak



Bünyan: Ömer Özcan



Felahiye: Mustafa Mihmat



Hacılar: Sedat Koç



Yeşilhisar: Sinan Çatal



Melikgazi: Murat Kurnaz



Melikgazi: Yalçın Patat

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