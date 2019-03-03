Kesin Aday Listeleri İlan Ediliyor - Denizli

Denizli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Denizli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Denizli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Denizli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı)



Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı)



Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı)



Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı)



Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı)



Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı)



Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı)



Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı)



Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı)



Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı)



Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı)



Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı)



Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı)



Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı)



Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı)



Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı)



Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı)



Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı)



Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı)



Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı)



Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı)



Buldan: Hikmet Şenözen



Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı)



Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı)



Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı)



Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı)



Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı)



Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı)



Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi



Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı)



Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı)



Baklan: Hakan Orhan (Millet İttifakı)



Beyağaç: Rifat Pürdik (Millet İttifakı)



Buldan: Temel Başbuğ



Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı)



Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı)



Çardak: Alaettin Tagay (Millet İttifakı)



Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı)



Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)



Halkların Demokratik Partisi



Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım



Pamukkale: Mustafa Keklikçi



Saadet Partisi



Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel



Acıpayam: Mehmet Yıldız



Babadağ: Bilal Osman Zeybek



Baklan: Fatih Candan



Bekilli: Mehmet Kısaç



Beyağaç: Muhammet Fatih Tabak



Bozkurt: İlhan Kabak



Buldan: Uğur Kazakoğlu



Çal: Musa Kavurmacı



Çameli: Mevlüt Sönmez



Çardak: Bürhan Tokay



Çivril: Murat Sarı



Güney: Sadık Deligöz



Honaz: Nail Şimşek



Kale: Ahmet Yılmaz



Merkezefendi: Taner İzgi



Pamukkale: Sevil Aktaş



Sarayköy: Ramazan Öztürk



Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu



Tavas: Ferhat Işık



Demokrat Parti



Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım



Acıpayam: Hulki İlhan



Babadağ: Serdar Çeliktaş



Baklan: Nail Aycan



Bekilli: Osman Kaçar



Beyağaç: Hakan Sert



Bozkurt: Davut Şengün



Buldan: Mustafa Gülbay



Çal: Ramazan Yücel Berber



Çameli: Zeynel Göymen



Çardak: Mahmut Öztürk



Çivril: Başak Sert



Güney: Halil Durutürk



Honaz: Yılmaz Ballı



Kale: Erkan Hayla



Merkezefendi: Yasin Yarankuyu



Pamukkale: Azam Keçeli



Sarayköy: İbrahim Sun



Serinhisar: Bahaddin Genç



Tavas: Mesut Kelekçio



Demokratik Sol Parti



Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı



Bekilli: Hasan Hüseyin Dede



Bozkurt: Musa Gürsoy



Buldan: Rıdvan Keser



Çal: Hasan Gündüz



Merkezefendi: Emin Çetin



Pamukkale: Yusuf Urem



Sarayköy: Baran Devacan Çobanoğlu



Serinhisar: Ayhan Özel



Tavas: Volkan Çobanoğlu



Vatan Partisi



Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç



Acıpayam: Ramazan Tekin



Babadağ: Ali Direnç



Baklan: Adil Ünalan



Beyağaç: Sıddık Ertürk



Bozkurt: Halis Özkan



Çal: Osman Sarıdemir



Çameli: Muhterem Çetin



Çardak: Mesut Yılan



Çivril: Nevzat Erim



Honaz: Ahmet Gündüz



Kale: Kadir Horzum



Merkezefendi: Elif Çobanoğlu



Pamukkale: Müzeyyen Susar



Sarayköy: Hüseyin Kara



Serinhisar: Yaşar Kaya



Tavas: Ali Kabalay



Büyük Birlik Partisi



Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz



Babadağ: Bilent Dedemoğlu



Baklan: Muhammet Kalkan



Bozkurt: Oğuz Merdoğlu



Buldan: Metin Erbölük



Serinhisar: Avni Gemi



Bağımsız Türkiye Partisi



Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan



Acıpayam: Mehmet Yağaş



Babadağ: Gülhanım Ayyıldız



Baklan: Fatime Şimşek



Bekilli: Tuncay Urgan



Beyağaç: Rahmi Adak



Bozkurt: Mehmet Çetinkaya



Buldan: Mehmet Başkaya



Çal: Serkan Taşpınar



Çameli: Bülent Aksöl



Çardak: Yasemin Usta



Çivril: Umut Savar



Güney: İsmail Sağer



Honaz: Hakan Cengiz



Kale: Serhan Kasar



Merkezefendi: Aylin Özcan



Pamukkale: Abdurrahman Şimşek



Sarayköy: Ayşe Avcı



Serinhisar: Osman Tanrıverdi



Tavas: Tacettin Çiyim



Türkiye Komünist Partisi



Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ



Merkezefendi: Meryem Güven



Pamukkale: Gökay Korkmaz



Bağımsız adaylar



Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar



Babadağ: Fuat Üstündağ



Çivril: Ergun Çiftçi

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