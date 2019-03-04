Kesin Aday Listesi

Elazığ'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Elazığ'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Elazığ'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.





İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kesinleşen listelere göre Elazığ'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Elazığ: Şahin Şerifoğulları





Ağın: İbrahim Yıldız



Alacakaya: Başaran Yaşlı





Arıcak: Ferit Yıldırım





Baskil: İhsan Akmurat





Karakoçan: Ayhan Akbaba





Keban: Ömer Kaya





Kovancılar: Hacı Akpınar





Maden: Ersin Tolan





Palu: Efraim Ünalan



Sivrice: Ebubekir Irmak



Cumhuriyet Halk Partisi



Ağın: Samiye Genç



Alacakaya: Nazmi Gürbüz





Kovancılar: Fatma Baş



Palu: Adnan Karadağ



Milliyetçi Hareket Partisi



Elazığ: Bilal Çoban



Ağın: Ali Uslu



Alacakaya: Şahin Yıldırım





Arıcak: Hamit Temizsoy





Baskil: Tuncer Turus





Karakoçan: Selçuk Perdeci





Keban: Ahmet Turan Özcan





Kovancılar: Nuri Çolak





Maden: Orhan Yavuz





Palu: Muhammet Septioğlu





Sivrice: Turgay Gündoğan



İYİ Parti



Elazığ: Ali Şekerdağ (Millet İttifakı)





Ağın: Yılmaz Serttaş





Baskil: Rahmi Ayas





Karakoçan: Mehmet Zeyneloğlu





Maden: Musa Orhan



Saadet Partisi



Elazığ: Haluk Arslan





Ağın: Mehmet Özdem





Alacakaya: Davut Tunç





Arıcak: Kaan Ziya Yenihal





Baskil: Mehmet Künkül





Karakoçan: Alican Karadoğan





Keban: Bekir Kaya





Kovancılar: Yusuf Tangüner





Maden: Mehmet Altındal





Palu: İhsan Güngören





Sivrice: İbrahim Demirpolat



Halkların Demokratik Partisi



Elazığ: Mehmet Kılıçtepe



Karakoçan: Mahmut Ercan



Bağımsız Türkiye Partisi



Elazığ: Abdul Cemil Üner



Baskil: Ercan Kamer



Palu: İbrahim Hakan Şekercigil



Vatan Partisi



Elazığ: Mehmet Bedri Gültekin



Türkiye Komünist Partisi



Elazığ: Yavuz Karamahmutoğlu



Bağımsız



Keban: Fethiye Atlı



Sivrice: Şener Durmuş

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