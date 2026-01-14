KESK Aksaray'da Grevde - Son Dakika
KESK Aksaray'da Grevde

14.01.2026 23:18
KESK üyeleri Aksaray'da iş bıraktı; Eğitim Sen Başkanı, maaş artışlarının gerçek enflasyonu yansıtmadığını belirtti.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) "Geçinemiyoruz. Grevdeyiz" sloganlı eylemi kapsamında konfederasyon üyeleri Aksaray'da da iş bıraktı. Eğitim Sen Aksaray Şube Başkanı Şevket Köksal, "Maaş artışları gerçek enflasyonu yansıtmıyor. Yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına denk gelmeyen verileri altışar aylık dilimler halinde enflasyon farkını, maaş zammı diye yutturuyorlar" dedi.

Eğitim Sen Aksaray Şube Başkanı Köksal, KESK'e bağlı sendikaların bazı üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Ekonomik kriz karşısında geçinemediklerini söyleyen Köksal, insanca bir yaşam için hizmet üretmediklerini, üretimden gelen güçlerini kullandıklarını söyledi.

"Türkiye'nin, TÜİK'in sahte verilerine göre bile en yüksek enflasyon sıralamasında dünya beşincisi olduğunu" belirten Köksal, "AB ülkelerinin yıllık enflasyonu bizde sadece bir ayda yaşanıyor" dedi.

Buna rağmen her yıl aynı tablo ile karşılaştıklarını ifade eden Köksal, "Maaşlarımız Merkez Bankası'nın hiçbir zaman tutmayan enflasyon tahminine, TÜİK'in sahte verilerine göre artırılıyor. Maaş artışları gerçek enflasyonu yansıtmıyor. Yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına denk gelmeyen verileri altışar aylık dilimler halinde enflasyon farkı, maaş zammı diye yutturuyorlar" diye konuştu.

Emeklerinin karşılığını istediklerini söyleyen Köksal, şöyle devam etti:

"Ülkeyi yönetenler yıllardır biz ne zaman emeğimizin karşılığını istesek 'kaynak yok' diyorlar. Oysa sorun kaynak sorunu değil, kaynakların kimin için harcandığı sorunudur. Taleplerimiz nettir; maaşlarımızda hemen şimdi, ocak ayından itibaren ek yüzde 20 artış yapılmasını istiyoruz. 2023 Temmuz'dan itibaren hayata geçirilen ilave seyyanen ödeneğin taban maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz. Tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesini, mülakatın kaldırılmasını istiyoruz. Grevli toplu pazarlık hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

Bunun için tüm kamu emekçilerini, hepimize dayatılan yoksulluğun ortağı olmamak için mücadele alanlarına, KESK'te örgütlenmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

