Keskin ilçesinde Covid-19 denetimleri - Son Dakika

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında zabıta ekipleri tarafından maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapılmaya devam ediyor.

Keskin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, ilçe merkezindeki iş yerleri, toplu taşıma araçları ve insan yoğunluğunun olduğu alanlarda korona virüs (Covid-19) denetimleri gerçekleştiriliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan genelgelerde belirlenen kuralları esnaflara tekrar hatırlatarak denetim yapan ekipler, pandemiye karşı duyarlı olmaları hususunda vatandaşları da tek tek uyarıyor.

İlçedeki denetimlerin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, vatandaş ve esnaflara maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda bilgilendirme yaptıklarını söyledi. - KIRIKKALE