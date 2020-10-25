Keşkül Yardım Derneği'nden öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

Keşkül Yardım Derneği'nden öğrencilere tablet desteği

25.10.2020 17:19
Keşkül Yardım Derneği'nden öğrencilere tablet desteği, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 100 öğrenciye tablet dağıtımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 100 öğrenciye tablet dağıtımı gerçekleştirildi.

Keşkül Yardım Derneği tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan canlı yayınlanan dersleri takip etmeleri ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanmaları için 8. sınıf öğrencilerine tablet hediye edildi.

Derneğin Genel Başkanı Sema Coşkun, Çağlayancerit Ortaokulu'nda düzenlenen törende, özellikle Afrika, Bangladeş, Arıkan, Suriye, Filistin gibi dünyanın birçok ülkesinde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Genç bir ekip olduklarını ve yüzlerce çocuğa ulaşmalı hedeflediklerini ifade eden Coşkun, "Rabbim her zorluğun arkasından bir ferahlık veriyor sizlere hedeflerimize ulaştıkça. Sizlerin daha iyi eğitim alması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizler Çağlayancerit'in kaderini değiştirecek öğrenciler olacaksınız. Ayrıca sizler geleceğin çok iyi insanları olacaksınız. Bugün burada başarılı olan öğrencilere sürpriz hediyeler olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hanefi Sarıaltun ve Gazeteci, Yazar Cem Küçük tarafından 8. sınıf öğrencilerine tablet dağıtıldı.

Program Belediye Başkanı Sarıaltun'un katılımcılara bölgeye özgü Çağlayancerit cevizi hediye etmesiyle sona erdi.

Kahramanmaraş, Çağlayancerit, Tablet, LGS, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Keşkül Yardım Derneği'nden öğrencilere tablet desteği - Son Dakika

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