Kestane toplarken ormanda kaybolan kadın, AFAD ekiplerince bulundu - Son Dakika

DÜZCE'de, kestane toplamak için gittiği ormanda kaybolan Şaduman A. (55), AFAD ekiplerince bulundu. Üşüyen Şaduman A. yakılan ateşin başında ısındı.

Düzce'ye bağlı Beyköy Beldesi Derdin köyünde saat 08.00 sıralarında kestane toplamak için ormanlık alana giden Şaduman A., akşam saatlerinde geri dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, Şaduman A. için arama- kurtarma çalışması başlattı. Şaduman A., saat 22.00 sıralarında Derdin köyü Hamamdağı mevkiindeki ormanlık alanda bulundu. Arama ekiplerinin yanında bulunan Enes A., annesini görünce gözyaşlarını tutamadı. Havanın soğuk olması nedeniyle üşüyen Şaduman A.'nın ısınması için ateş yakıldı. Şaduman A., ateşin başında durarak ısındı. Şaduman A. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.