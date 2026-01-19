Kestel'de Kar Festivali Coşkusu

BURSA'da Kestel Belediyesi tarafından, yarıyıl tatiline giren öğrenciler için kar festivali düzenlendi. Çocuklar tatil sevincini '1'inci Alaçam Kar Festivali' ile yaşadı.

Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Alaçam Kar Festivali'ne aileleri ile katılan çocuklar, kızaklar ile kayıp, kardan adam yaparak, kar topu oynadı. Düzenlenen yarışmalara katıan çocuklara madalya verilirken, Kestel Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi beğeni topladı. Karadenizli müzik topluluğu Koliva da festivalde sahne aldı. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, festivali geleneksel hale getireceklerini söyleyerek, "Kestel Alaçam Kar Festivali ile öğrencilerin yarıyıl tatilini fırsata çevirdik. Aileler ile birlikte çocuklarımızı festivalle ödüllendiriyoruz. Doğası ile öne çıkan ilçemizi kış turizmi ile de buluşturarak, Kestel ilçemizin dört mevsim yaşanabilir, ziyaret edilebiliir bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koyuyoruz. Festivalimizde kayak ve kızak alanları, her yaştan vatandaşımıza hitap eden yarışmalarımız ve eğlence alanları ile dolu dolu etkinlikler düzenledik. Kadın kooperatiflerimizin el emeği ürünlerini de burada sergilemelerini sağladık. Bu yıl ilkini yaptığımız etkinliğimizi geleneksel hale getireceğiz. Tüm Bursa'mıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. (DHA

-Haber-Kamera: BURSA,