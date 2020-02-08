Kevin Prince Boateng: Unutulmaz bir andı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kevin Prince Boateng: Unutulmaz bir andı - Son Dakika Spor

Kevin Prince Boateng: Unutulmaz bir andı

6 saat önce

"Golü bulduktan sonra rakibin alan bırakacağını biliyorduk""Takıma katkı yapmak için hazır olacağım"OLGUCAN KALKAN - ÖZGÜR KABAN / İSTANBUL, - Beşiktaş kariyerine golle başlayan Kevin Prince Boateng, attığı golün ardından stat hoparlöründe İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısının...

Kevin Prince Boateng: Unutulmaz bir andı, System.String[]

"Golü bulduktan sonra rakibin alan bırakacağını biliyorduk"

"Takıma katkı yapmak için hazır olacağım"

OLGUCAN KALKAN - ÖZGÜR KABAN/ İSTANBUL, - Beşiktaş kariyerine golle başlayan Kevin Prince Boateng, attığı golün ardından stat hoparlöründe İbrahim Tatlıses'in 'Bitanem' şarkısının çalınmasıyla ilgili "Birçok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler" dedi.

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, 3-0 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ilk yarısında zaman zaman zorlandıklarını belirten Boateng, "Çok mutluyum, harika oldu. Bundan daha iyisi olamazdı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün kazanmak çok önemliydi. Kazandık ve keyfini taraftarlarımızla birlikte çıkardık. İlk yarıda zorlandığımız bölümler oldu ama şunu biliyorduk; golü bulduktan sonra rakip alan bırakacaktı. Öyle de oldu" diye konuştu.

"UNUTULMAZ BİR ANDI"

Golün ardından stat hoparlöründe 'Bitanem' şarkısının çalınmasının kendisi için unutulmaz bir an olduğunu vurgulayan Boateng, "Birçok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler. Tüylerim diken diken oldu. Unutulmaz bir andı" şeklinde konuştu.

"TAKIMA  KATKI YAPMAK İÇİN HAZIR OLACAĞIM"

Hücum hattında farklı pozisyonlarda görev alabildiğini belirten 32 yaşındaki Ganalı futbolcu, "Farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncuyum. Teknik direktörümüz nerede ihtiyaç duyarsa orada görev alacağım, takıma katkı vermeye çalışacağım. Tabii ki de gole yakın bölgelerde oynamayı tercih ediyorum. Ama teknik direktörümüz uygun görürse daha geride de oynayabilirim. Hala goller atabilirim buna inanıyorum. Her zaman takıma katkı yapmak için hazır olacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Boateng'in açıklamaları


Kevin Prince Boateng, İbrahim Tatlıses, Beşiktaş, Bitanem, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:17 Kaynak: DHA
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