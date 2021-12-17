ESKİ KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde eski kız arkadaşı Kezban Meşe'yi(29) öldürerek cesedini boş araziye atan K.A.(27) adliyeye sevk edildi. K.A. ifadesinde araçta tartıştıkları sırada bir anlık sinirle eski sevgilisini tabanca ile başından vurduğunu söyledi.

Dün sabah saatlerinde, Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Yağmur Sokak'ta boş arazide bir kadın cesedi bulundu. Üzerinde kimlik bulunmayan ve başından tabanca ile tek el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kadının kimliğinin belirlenmesi için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada kadının Kezban Meşe olduğunu belirleyen ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, boş araziyi gören kamera olmaması üzerine araştırmayı derinleştirdi.

CİNAYETİ ANLATTI

Kezban Meşe'nin telefon kayıtlarını inceleyen polisler, cesedin bulunmasından 4 saat sonra genç kadının eski sevgilisi K.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda, sabah saatlerinde Kezban Meşe ile buluştuklarını söyleyen K.A., araçta yaşadıkları tartışma sonrasında anlık bir sinirle tabancasını çıkararak Kezban Meşe'nin başına bir el ateş ettiğini, daha sonra cesedi boş araziye attığını kabul etti. K.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.