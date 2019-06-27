Son Dakika Haberleri: KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt'ta yapılacak
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KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt'ta yapılacak

1 saat önce

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi toplantısına ev sahipliği yapacak.

KGF 3. Olağan Genel Kurulu Bayburt'ta yapılacak, System.String[]
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, Karadeniz Gazeteciler Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi toplantısına ev sahipliği yapacak.

28-30 Haziran tarihleri arasını kapsayacak programda birçok etkinlik gerçekleşecek.

28 Haziran 2019 Cuma günü Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Üniversitesi ziyaretleri ile başlayacak olan programın ikinci gününde hayatını kaybeden gazeteci Abdulkadir Nişancı mezarı başında anılacak. Beşpınar'daki Kenan Yavuz Kültür Evi, Demirözü Barajı, Aydıntepe Yeraltı Şehri gezilerinin de yer alacağı programda, 29 Haziran Cumartesi günü ise KGF 3. Olağan Genel Kurulu ve 8. Başkanlar Konseyi toplantısı gerçekleşecek.

Yıldız: "Bölgeden 50'ye yakın gazeteciyi ağırlayacağız"

Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, KGF'nin 3. Olağan genel kurul kongresi dolayısıyla bölgeden çok kıymetli gazetecilerin Bayburt'a geleceğini ifade ederek, "Bölgeden 50'ye yakın gazeteciyi ağırlayacağız. 3 gün sürecek olan program Bayburt'un tanıtımına önemli katkı sunacaktır" dedi. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:40 Kaynak: İHA
Karadeniz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Bayburt, Güncel
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