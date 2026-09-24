KGK, Londra’da Türkiye rüzgarı estirecek - Son Dakika
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KGK, Londra’da Türkiye rüzgarı estirecek

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KGK, Londra’da Türkiye rüzgarı estirecek
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Küresel Gazeteciler Konseyi, Türkiye'nin kamu diplomasisine katkı sağlamak amacıyla 1 Ekim'de Londra'da kapsamlı bir organizasyona imza atacak. Türk-İngiliz ilişkilerini anlatan belgelerin sergileneceği etkinlikte KGK 2. Uluslararası Dostluk Ödülleri de sahiplerini bulacak. Yaklaşık 30 kişilik heyette KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra belediye başkanları ve gazeteciler yer alacak.

88 ülke ve 81 ilde temsilcisi bulunan Küresel Gazeteciler Konseyi, Londra'da sergi ve ödül töreni düzenleyecek. KGK heyeti kentte dört günlük program gerçekleştirecek.

LONDRA'DA TÜRKİYE BULUŞMASI

KGK Londra'da Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri medya ve kamu diplomasisi ekseninde ele alan önemli bir organizasyon gerçekleştirecek. Daha önce Lefkoşa, Bakü, Berlin, Tiflis, Moskova ve Taşkent'te çeşitli etkinlikler düzenleyen KGK, geçen yıl New York'ta gerçekleştirdiği sergi ve ödül töreninin ardından bu kez Londra'ya gidecek. 1 Ekim'deki programın adresi Londra'nın etkinlik merkezlerinden Arundel House olacak.

TÜRK-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ BELGELERLE ANLATILACAK

Program ilk olarak "Belgelerden Hayata Türk-İngiliz İlişkileri" sergisinin açılışıyla başlayacak. Koleksiyoner Prof. Dr. Osman Kubilay Gül'ün arşivinden derlenen gazete manşetleri ve diplomatik yazışmalar ziyaretçilerle buluşacak. Serginin küratörlüğünü Dr. Özgenur Reyhan Güler üstlenecek. Sergide Türk-İngiliz ilişkilerinin geçmişten bugüne medya ve diplomasi alanındaki izleri ortaya konulacak.

DOSTLUK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULACAK

Serginin ardından aynı salonda KGK 2. Uluslararası Dostluk Ödülleri töreni gerçekleştirilecek. Londra'da görev yapan Türk gazeteciler ile Türk dostu İngiliz gazetecilere çeşitli kategorilerde ödüller verilecek. Türk-İngiliz dostluğuna katkıda bulunan devlet adamları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile organizasyona destek sağlayan kişi ve kurumlara da ödül ve teşekkür plaketleri sunulacak.

30 KİŞİLİK HEYET LONDRA'YA GİDİYOR

KGK heyeti 29 Eylül'de İstanbul'dan Londra'ya hareket edecek. Yaklaşık 30 kişiden oluşan heyetin onur konuğu KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olacak. Heyette Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Alanya Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Nazmi Uyar, gazeteci-yazar Yavuz Donat, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Karakaş ve KGK yöneticileri ile farklı medya kuruluşlarından gazeteciler yer alacak. Heyet, 30 Eylül'de Türkiye'nin Londra Büyükelçisi O. Koray Ertaş'ın vereceği resepsiyona katılacak. Türk diaspora temsilcileri, Türk kökenli parlamenterler ve medya mensuplarıyla da görüşmeler gerçekleştirilecek. Program, 2 Ekim'de heyetin Türkiye'ye dönüşüyle tamamlanacak.

DİM: "AMACIMIZ ÜLKEMİZE HİZMET"

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, organizasyonun temel amacının kamu diplomasisine katkı sağlamak olduğunu belirterek şunları söyledi: “Küresel Gazeteciler Konseyi olarak Londra’da gerçekleştireceğimiz bu önemli buluşmayı, yalnızca bir ödül töreni veya sergi organizasyonu olarak değil, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki iletişim ve dostluk köprülerini güçlendiren bir kamu diplomasisi faaliyeti olarak görüyoruz." Medyanın kamu diplomasisindeki rolüne de dikkat çeken Dim, “Bugün kamu diplomasisinin en güçlü araçlarından biri medyadır. Ülkelerin birbirini doğru tanıması, toplumların birbirini daha iyi anlaması ve yanlış algıların giderilmesi konusunda gazetecilere önemli sorumluluklar düşmektedir." dedi. Dim, etkinliğin hedefini ise “Londra’daki bu buluşmamızın temel amacı da Türkiye’nin uluslararası alandaki görünürlüğüne, doğru anlatılmasına ve ülkemizin kamu diplomasisi çalışmalarına medya üzerinden katkı sunmaktır." sözleriyle anlattı.

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