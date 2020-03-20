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KHK'lı koronavirüs uzmanı Doçent Ulaşlı: Covid-19 aşısı Türkiye'de geliştirilebilir, göreve hazırım
6 saat önce
Genetik Doçenti Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:57
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