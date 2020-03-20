KHK'lı koronavirüs uzmanı Doçent Ulaşlı: Covid-19 aşısı Türkiye'de geliştirilebilir, göreve hazırım - Son Dakika
Son Dakika Dünya KHK'lı koronavirüs uzmanı Doçent Ulaşlı: Covid-19 aşısı Türkiye'de geliştirilebilir, göreve hazırım - Son Dakika Dünya

KHK'lı koronavirüs uzmanı Doçent Ulaşlı: Covid-19 aşısı Türkiye'de geliştirilebilir, göreve hazırım

6 saat önce

Genetik Doçenti Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı.

Genetik Doçenti Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi ve Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nde toplam 7 yıl koronavirüs üzerine çalıştı. Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü'ndeyken ihraç edilen Ulaşlı, yürütülen çalışmalara katkı sunmak istiyorView on euronews

KHK'lı koronavirüs uzmanı Doçent Ulaşlı: Covid-19 aşısı Türkiye'de geliştirilebilir, göreve hazırım

Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Genetik, Ulaşlı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:57 

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