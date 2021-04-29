KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK - Son Dakika

KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK

29.04.2021 11:02

HATAY'da Türk sineması yapıtlarından 'Kibar Feyzo', 'Adak', 'Ezo Gelin', 'Kaçak', 'Asi', 'Kasaba' ve 'Sultan Gelin' gibi birçok film ile dizinin çekimlerinin yapıldığı, yıllar boyunca adeta film platosu olarak kullanılan tarihi Fatih Aliye Müderris Konağı, restore edilerek turizme kazandırılacak.

HATAY'da Türk sineması yapıtlarından 'Kibar Feyzo', 'Adak', 'Ezo Gelin', 'Kaçak', 'Asi', 'Kasaba' ve 'Sultan Gelin' gibi birçok film ile dizinin çekimlerinin yapıldığı, yıllar boyunca adeta film platosu olarak kullanılan tarihi Fatih Aliye Müderris Konağı, restore edilerek turizme kazandırılacak. Hatay Valisi Rahmi Doğan, restorasyon çalışmalarının ardından konağın 'Sinema Müzesi' olarak ziyaretçileri ağırlayacağını kaydetti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kavalcık (Harran) Mahallesi'nde bulunan ve yıllar boyunca Türk sinemasına ait 'Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba ve Sultan Gelin' gibi birçok film ve dizinin çekimlerinin yapıldığı tarihi Fatih Aliye Müderris Konağı, restore edilerek 'Sinema Müzesi'ne dönüştürülecek. Hatay Valiliği tarafından restore edilecek konağın restorasyon proje çalışmaları başladı.

'KADERİNE TERK EDEMEZDİK'

Hatay Valisi Rahmi Doğan, konağın restorasyon çalışmalarının titizlikle yapılacağını kaydederken, Geçtiğimiz günlerde konakta incelemelerde bulunduk, filmdeki halinden eser kalmayan konak, aşırı yıpranma nedeniyle yıkılma tehlikesi yaşıyor. Konaktaki havuz ve eklentileri ise bakımsızlıktan adeta harabeye dönmüş durumda. Türk sinemasının sevilen filmlerine ev sahipliği yapmış konağı kaderine terk edemezdik. Konağı şehrimize, ilçemize, sinema sektörüne ve turizme kazandırarak konağın eski günlerine kavuşmasını amaçladık? dedi.

'ÖNEMLİ BİR YAPI'

Konağın restore edilecek olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ise, şunları kaydetti Bu konak yıllar boyunca birçok Türk sinemasına ait film ve diziye ev sahipliği yaptı. Uzun süredir bakımsız ve bazı yerleri zarar görmüş durumda. Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilçemize gelerek bu konağa yaptığı ziyaretin ardından restore edileceğini söyledi. İlçe halkı ve mahalle halkı olarak kendisine teşekkür ediyoruz. Burası hem Hatay için hem Reyhanlı için çok önemli bir yer. Burası, başta Kemal Sunal olmak üzere birçok oyuncuya ev sahipliği yapmış bir yapı. İnşallah, yapılacak restorasyonlar neticesinde burası bir turizm noktası olacak

'ÇOK MUTLU OLDUK'

Babası Nuri Demir'in tarihi konakta kahyalık yaptığını ve kendisinin de burada doğup büyüdüğünü söyleyen Mahmut Demir (49), Rahmetli babam burada çiftçi Fatih Müderris'in yanında kahyalık yaptı. Bende burada doğup büyüdüm. Burada birçok film çekildi, biz hep buradaydık. Hatay Valisi Rahmi Doğan'dan buranın restore edileceği müjdesini aldık, çok sevindik. İnşallah bu konak eski güzel günlerine döner? ifadelerine yer verdi.

'BEN DE HARRANLIYAM'

Filminde başlık parasını toplamak için köyden ayrılan ve çalıştığı yerde başkalarına 300 lira verilirken kendisine 100 lira verilmesine tepki gösteren Kibar Feyzo'nun (Kemal Sunal), aradaki farka itiraz etmesi ile onlar sendikalı denmesi, kendisinin de Ben de Harranlıyam diye yanıt vermesi, filmin en fazla akıllarda kalan repliğini oluşturuyor. Mahallede bulunan tarihi konaktaki meşhur havuz da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK
KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK

Hatay, Fatih, Film, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı 21 yaşındaki torunlarının 46 yaşındaki adamla evlendiğini öğrenen dede ve babaanne adeta yıkıldı Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak         
12:56
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres: Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmeler için yeterli zemin bulamadık         
12:26
Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı         
12:14
2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi 2 yaşındaki küçük kız, babasının geri manevra yaptığı aracının altında kalarak yaşamını yitirdi         
11:54
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı         
11:44
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi         
11:42
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti         
11:01
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarının kilosu 200 liradan satılıyor         
09:10
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı         
07:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 13:04:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KİBAR FEYZO'NUN ÇEKİLDİĞİ TARİHİ KONAK 'SİNEMA MÜZESİ' OLACAK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement