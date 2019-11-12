Kıbrıs gazileri madalyalarını aldı

Kıbrıs Barış Harekatına katılarak 'Gazilik' unvanı almış gazilere "Milli Mücadele Madalyası ve Beratları" düzenlenen törenle verildi.



1974 Kıbrıs Barış Harekatına katılarak Gazilik unvanı kazanmış gaziler için düzenlenen "Milli Mücadele Madalyası ve Beratları Tevcih Töreni" Vali Mustafa Tutulmaz'ın katılımıyla Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonunda yapıldı.



Vali Mustafa Tutulmaz, yaptığı konuşmada, bu madalya ve beratların gazi ve yakınları tarafından onurla ve gururla saklanacağına inandığını belirtti. Tutulmaz, "Bundan kısa süre önce gazilerimizin bir kısmına şeref madalyası takdim ettiğimizde bir kısmının üzüntülü olduğunu hissettik. O kardeşlerimiz abilerimiz bize madalya verilmeyecek mi? Biz unutulduk mu? Gibi sitemlerde bulunmuşlardı. Ancak bugün o gazilerimizin yine bir kısmına madalyalarını veriyoruz, inşallah kısa sürede diğer gazilerimize de vereceğiz. Aslında bu madalya bir temsil, bir simge yani şunu demek istiyor devletimiz ve milletimiz adına üst yöneticilerimiz "biz sizi unutmadık, sizin 1974 yılında yaptıklarınızı ve kahramanlıklarınızı biz hala yakinen takip ediyoruz, o kahramanlıkları görüyoruz ve ne anlama geldiğini bugün yaşayarak daha iyi anlıyoruz. Çok kısa süre önce Akdeniz'de doğalgaz ve petrol arama ile ilgili dünyanın nasıl birleşerek Türkiye'nin oradaki çalışmalarına engel olmaya çalıştıklarını hep beraber gördük. 8 -10 bin km uzaklıktaki mesafelerden gelenler Akdeniz'de hak iddia ediyorlar. Ancak hemen yanı başımızdaki denizde bizi haksız bir çalışma içerisinde görüyorlar. 1974 yılında siz değerli gazilerimizin Kıbrıs Barış Harekatında gösterdiği kahramanlıklar neticesinde, Kıbrıs'ın özgürleştirdiğiniz kısmı sayesinde biz bugün Akdeniz'de hak iddia edebiliyoruz. Bizim ülkemizin güvenliği sadece bugünkü sınırlarımız içerisinde sağlanması mümkün değil. Bizim güvenliğimiz Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan, Ortadoğu'dan ve Akdeniz'den yani sınırlarımızın dışından sağlanması gerekiyor. Biz bu mücadeleyle bir taraftan oradaki Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin özgürlüğünü sağladık onları vatan sahibi yaptık, diğer bir taraftan da ülkemizin dış güvenliğini sağlamış olduk. Bunu bugün itibariyle devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda da görmekteyiz. Bundan önceki Afrin'e yaptığımız hareket, ondan daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile yaptığımız mücadelelerin tamamı ülkemizin güvenliğinin sağlanmasına yöneliktir. Bizim ülke olarak hiçbir zaman başka ülkelerin topraklarında gözümüz olmamıştır. Ancak ülkemizin güvenliğini sağlamak için en uç nokta da olsa en tehlikeli noktada da olsa, oraya bu millet gitmekten bugün yaptığımız gibi hiçbir zaman geri kalmayacaktır, ama Allah bizleri bu tür şeylerle sınamasın. Çünkü her mücadelenin bir bedeli var, işte bu bedeli de milletimiz ödüyor. Sizler 1974 yılında ödediniz, bugün yine sizlerin torunları bizlerin kardeşleri yine güney doğuda, doğuda değişik bölgelerde bunu bir şekilde kahramanlık göstererek bu ülkeye sahip olmanın, bu ülke topraklar üzerinde huzurlu bir şekilde yaşamanın gereğini yerine getiriyorlar. Bundan sonrada ihtiyaç oldukça bu millet bunun gereğini yapacaktır. Ben tekrar sizlere bu millet adına teşekkür ediyorum. O günden bu tarafa aramızdan ayrılan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum. Siz değerli gazilerimize huzurlu, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyor hepinize saygılarımızı sunuyorum" dedi.



Tören, Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerine Milli Mücadele Madalya ve Beratları'nın Vali Mustafa Tutulmaz ve diğer protokol üyeleri tarafından verilmesiyle son buldu. - AFYONKARAHİSAR