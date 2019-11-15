Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve Beratları'nı, gazilere evlerinde ziyaret ederek tevcih etti.

Vali Bilal Şentürk, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarafından Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilerine gönderilen madalya ve beratlardan hak sahibi hayatta olan gazilere ve vefat eden gazilerin eşlerine madalyaları evlerinde ziyaret ederek, tevcih edip, Cumhurbaşkanının selamını iletti.

Merkez Küplü köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Mustafa Demirbaş'a madalya ve beratını veren Şentürk, 45 yıl önce Kıbrıs Türk halkına barış ve huzur getirmek amacıyla Kıbrıs barış harekatına katılan gazilere kahramanlıklarının nişanesi olan madalyalarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Kıbrıs şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Milli Mücadele Madalyalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki gönül birliğinin nişanesi olması ve bir vefa sembolü olarak nesilden nesile gururla, kıvançla, aktarılmasını temenni ediyorum. Kıbrıs Barış Harekatında toplam 497 şehit ve 37 bini aşkın gazimiz bulunmaktadır. O kahramanlar sayesinde, Kıbrıs'a barış geldi. O şehitlerin ve orada gazi olanların hangisini unutabiliriz. Hepsine şükran borcumuz var."

Şentürk, Bilecik'te Kıbrıs Barış Harekatına katılan 80 gazinin bulunduğunu bildirdi.

Ayrıca Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman'ın eşi Özlem Yaman, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ın eşi Zuhal Namal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdür Vekili Hatice Dost ile birlikte Bozüyük ilçesinde yaşayan gazi Hasan Gürgen'in eşi Gülfer Gürgen ile gazi Ekrem Gürcan'ın eşi Müzeyyen Gürcan'ı ziyaret ederek, madalya ve beratlarını tevcih etti.