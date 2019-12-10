Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi - Son Dakika

Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 56 gaziye madalya ve beratların tevdi edildi.

Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 56 gaziye madalya ve beratların tevdi edildi.


Fethiye'de yaşayan 38, Seydikemer'de yaşayan 18 gaziye madalya ve berat belgesi verildi.


Fethiye Belediyesi Huzurevi toplantı salonunda düzenlenen törene Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Mesut Şengönül, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel,, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Okan Kuloğlu, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Bahadır İyilikci, Seydikemer İlçe Emniyet Müdür Muzaffer Yüceur, gaziler ve yakınları katıldı.


Fethiye Kaymakmamı Muzaffer Şahiner törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın ülkemizin bölünmez bir parçası olduğunu dile getirdi.


Mehmetçik'in 1974'te Kıbrıs'ta büyük gayret gösterdiğini anlatan Şahiner, "Allah'a şükür 1974'ten bu yana orada yaşayan insanlar askerimiz sayesinde huzur içinde. Üzerinde yaşadığımız bölge zor bir bölge bu bölgede yaşayacaksak güçlü olmamız lazım. Birlik ve beraberliğimiz sağlayarak önümüze bakacağız. Gençlerimize de vatan, millet, bayrak sevgisi aşılayarak, ülkeyi onlara teslim edeceğiz." diye konuştu.


Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu da gazilerin Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ederek, kahramanlık örneği gösterdiğini belirtti.


Konuşmaların ardından, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Fethiye ve Seydikemer'de yaşayan 56 gazi ve gazi yakınına "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi. - MUĞLA

Seydikemer, Fethiye, Kıbrıs, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:40:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları tevdi edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]