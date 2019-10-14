Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Cenaze törenine, Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ateş , İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Fırat Karaca, gaziler, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Gazi Bozkurt'un naaşı doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'ne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bozkurt'un cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören gazi Bozkurt, 65 yaşında vefat etti.

İstanbul 'da vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Ali Bozkurt , memleketi Konya 'nın Hüyük ilçesinde toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Makrobat sistemiyle traktörler yüzde 75 eğimde bile rahatlıkla çalışıyor

Bakan Turhan: Dünyada sadece ABD'de uygulanan 'üçlü pist' uygulaması için çalışma başlattık

Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı