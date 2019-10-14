Son Dakika Haberleri: Kıbrıs gazisi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Kıbrıs gazisi toprağa verildi

34 dakika önce

İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Ali Bozkurt, memleketi Konya'nın Hüyük ilçesinde toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi toprağa verildi, System.String[]

İstanbul'da vefat eden Kıbrıs gazisi Hasan Ali Bozkurt, memleketi Konya'nın Hüyük ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören gazi Bozkurt, 65 yaşında vefat etti.

Gazi Bozkurt'un naaşı doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'ne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bozkurt'un cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Fırat Karaca, gaziler, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul, Kıbrıs, Konya, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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