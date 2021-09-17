Kıbrıs Gazisine taziye ziyareti - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Kıbrıs Barış Harekatında Gazi olan Gümüşovalı Mehmet Ali Çiçek'in eşi Sevim Çiçek hayatını kaybetti. Düzce Valisi Cevdet Atay'da, Çiçek'i ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Vali Cevdet Atay, Kıbrıs Barış Harekatında gazi olan Gümüşovalı Mehmet Ali Çiçek'i evinde ziyaret etti. Gazi Çiçek geçtiğimiz günlerde eşini kaybetmesinin ardından Vali Atay ile birlikte Gümüşova Kaymakamı Selçuk Yosunkaya ile birlikte Fatih Mahallesi'nde ki Mehmet Ali Çiçek'in evine taziye ziyareti yapıldı. Vali Atay, Kıbrıs Gazisi Mehmet Ali Çiçek'e başsağlığında bulunurken, her zaman yanlarında olduğunu da belirtti. - DÜZCE