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Kıbrıs heyeti Altındağ'da

6 saat önce

KKTC Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay ve beraberindeki heyet, Hamamönü'nü ziyaret etti.

Kıbrıs heyeti Altındağ'da, System.String[]

KKTC Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay ve beraberindeki heyet, Hamamönü'nü ziyaret etti.


Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen yerli ve yabancı heyetlerin ilk gezi durağı olan Hamamönü, KKTC Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı Resmiye Canaltay ve beraberindeki heyeti ağırladı. TBMM Dilekçe Komisyonunun konuğu olarak, 13-17 Kasım'da resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen komite, Altındağ'ı ziyaret etti.


Hamamönü'nde gezi molası


Hamamönü sokaklarını gezen Kıbrıs heyeti, tarihi konakları ve sokakları çok beğendi. Taceddin Dergahı ve Mehmet Akif Ersoy Müzesi'ni de ziyaret eden Canaltay ve beraberindeki heyet, ardından Hamamönü Sanat Sokağı'nı gezdi. Altındağlı kadınların el emeği ürünlerini sattığı Altındağ Belediyesi El Ürünleri Pazarı'nı da gezen Canaltay, tezgahları tek tek ziyaret ederek Altındağlı kadınlarla sohbet etti. Canaltay, burada alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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