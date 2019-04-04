Son Dakika Haberleri: Kıbrıs Şehidinin Babası Toprağa Verildi

Kıbrıs Şehidinin Babası Toprağa Verildi

31 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hayatını kaybeden şehit babası Mustafa Şahin (89) toprağa verildi.

Kıbrıs Şehidinin Babası Toprağa Verildi, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hayatını kaybeden şehit babası Mustafa Şahin (89) toprağa verildi.


1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatında şehit düşen Piyade Onbaşı Yusuf Şahin'in babası Mustafa Şahin'in cenazesi, Turgutlu Pazar Camisinde kılınan cenaze namazının ardından İzzetin Mahallesi kabristanlığında toprağa verildi.


Törene, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, komutanlıkta görevli askerler, polis memurları ve protokol üyeleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:02 Kaynak: AA

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