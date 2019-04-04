Kıbrıs Şehidinin Babası Toprağa Verildi

Manisa
'nın Turgutlu
ilçesinde hayatını kaybeden şehit babası Mustafa Şahin
(89) toprağa verildi.
1974 yılında Kıbrıs
Barış Harekatında şehit düşen Piyade
Onbaşı Yusuf Şahin
'in babası Mustafa Şahin'in cenazesi, Turgutlu Pazar Camisinde kılınan cenaze namazının ardından İzzetin Mahallesi kabristanlığında toprağa verildi.
Törene, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Muhammet Evren
, komutanlıkta görevli askerler, polis memurları ve protokol üyeleri katıldı.