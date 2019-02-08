Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Liderler 26 Şubat'ta Bir Araya Gelecek

Kıbrıs'ta Liderler 26 Şubat'ta Bir Araya Gelecek

56 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, 26 Şubat'ta bir araya gelecek.

Kıbrıs'ta Liderler 26 Şubat'ta Bir Araya Gelecek, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, 26 Şubat'ta bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek "gayrı resmi" toplantı, yerel saatle 10.30'da başlayacak.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin ara buluculuğunda, Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında, Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans- Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.

Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği"?, "Mülkiyet"?, "Yönetim-Güç Paylaşımı"?, "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler??" olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.

Kıbrıs'ta liderler, son olarak 26 Ekim 2018'de Spehar'ın ev sahipliğinde ara bölgede bir araya gelmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:52 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü Atatürk'e İkram Edilen Ekmeği 100 Yıl Sonra Yeniden Üretti

Erdoğan, Sivas'ın Kenevir Üretimi İçin 20'nci İl Olacağını Açıkladı Interpol ile Europol Tarafından Aranan Rus Terörist, Kayseri'de Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 23:48:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kıbrıs'ta Liderler 26 Şubat'ta Bir Araya Gelecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]