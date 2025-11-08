Kilauea Yanardağı'nda Lav Akıntıları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Kilauea Yanardağı'nda Lav Akıntıları

Haberin Videosunu İzleyin
Kilauea Yanardağı\'nda Lav Akıntıları
08.11.2025 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kilauea Yanardağı\'nda Lav Akıntıları
Haber Videosu

Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 36'ncı patlama öncesi lav akıntıları sürüyor, tehdit yok.

Dünya'nın en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 36'ncı patlama öncesi lav akıntıları yaşandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı'nda lav aktivitesinin devam ettiğini duyurdu. Bu lav akıntılarıyla birlikte, Aralık 2024'ten itibaren 35 kez patlama meydana gelen Kilauea Yanardağı'nda, yakın zamanda 36'ncı patlamanın yaşanacağı bekleniyor.

LAV AKINTILARI YAŞANIYOR

Patlama öncesi yanardağda lav akıntıları yaşanırken; mevcut lav akıntılarının yerleşim alanlarına tehdit oluşturmadığı da aktarıldı. Öte yandan yanardağdan gelen görüntüler dikkat çekti.

Kaynak: DHA

Kilauea Yanardağı, Hava Durumu, Hawaii, Dünya, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kilauea Yanardağı'nda Lav Akıntıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü
Kaçak balık avı pahalıya patladı Kaçak balık avı pahalıya patladı
Ankara’da kahreden kaza Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu Ankara'da kahreden kaza! Otomobil hurdaya döndü, 3 kişilik aile yok oldu
Yol kenarında ölü bulunmuştu Sır perdesi aralandı Yol kenarında ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı
Bahis skandalında yeni detay Gözaltına alınan hakem korner direğiyle saldırıya uğramış Bahis skandalında yeni detay! Gözaltına alınan hakem korner direğiyle saldırıya uğramış
Türkiye, aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında ’’Soykırım’’ suçundan yakalama kararı çıkarttı. Türkiye, aralarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bulunduğu 37 İsrailli yetkili hakkında ''Soykırım'' suçundan yakalama kararı çıkarttı.
Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı Ünlü kuyumcu siparişle kurşunlandı!

17:52
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı
17:47
Singo’ya Premier Lig’den sürpriz talip
Singo'ya Premier Lig'den sürpriz talip
16:48
Tüm dünya izleyecek Dursun Özbek, Galatasaray’ın yer alacağı dev projeyi açıkladı
Tüm dünya izleyecek! Dursun Özbek, Galatasaray'ın yer alacağı dev projeyi açıkladı
16:11
Devlet hastanesine giden talihsiz kadın, MR cihazında unutuldu
Devlet hastanesine giden talihsiz kadın, MR cihazında unutuldu
15:59
Demirtaş’tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...
Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...
15:20
500 ve 1000 TL’lik banknotlar basılacak mı Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi
14:19
6 kişinin yanarak can verdiği parfüm deposuyla ilgili görgü tanığından korkunç iddia
6 kişinin yanarak can verdiği parfüm deposuyla ilgili görgü tanığından korkunç iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 18:12:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kilauea Yanardağı'nda Lav Akıntıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.