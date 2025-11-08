Kilauea Yanardağı\'nda Lav Akıntıları

Dünya'nın en aktif yanardağlarından Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda 36'ncı patlama öncesi lav akıntıları yaşandığı bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı'nda lav aktivitesinin devam ettiğini duyurdu. Bu lav akıntılarıyla birlikte, Aralık 2024'ten itibaren 35 kez patlama meydana gelen Kilauea Yanardağı'nda, yakın zamanda 36'ncı patlamanın yaşanacağı bekleniyor.

LAV AKINTILARI YAŞANIYOR

Patlama öncesi yanardağda lav akıntıları yaşanırken; mevcut lav akıntılarının yerleşim alanlarına tehdit oluşturmadığı da aktarıldı. Öte yandan yanardağdan gelen görüntüler dikkat çekti.