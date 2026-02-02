Kılıçaslan Yıldızspor, Düzce\'yi 3-2 Yendi

Kadınlar 2. Lig B Grubu 10. hafta karşılaşmasında Kılıçaslan Yıldızspor; evinde Düzce Kadın Futbol Spor'u 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Tolga Mumyapan, Şuayip Ünal, Esra Saim
Kılıçaslan Yıldızspor: Kafiye Hazal Polat, İklim Özdemir, Havva Ecrin Kemahlı, Şerife Nur Birol, Yaren Su Aksoy, Penpe Gül Piriço, Cemresu Kendir (İrem Yücel dk. 90+4), İrem Nur Karakoç, Elif Özçekiç (Aleyna Kaya dk. 90+2), Damla Meryem Doğan, Esra Nur Kılıçkaya
Düzce Kadın Futbol Spor: Sıla Burgucu, Merve Sena Alemdar, Bestenur Kaya, Eda Tepe, Büşra Ay (Rabia Çayıroğlu dk. 59), Pelin Kıbrıs, İnci Yaman, Şeyma Öğünç, Esra Kartal (Yaren Can dk. 80), Dilara Koca Arife Dinar,
Goller: Damla Meryem Doğan (dk. 6), Elif Özçekiç (dk. 45+1), Cemresu Kendir (dk. 45+3) (Kılıçaslan Yıldızspor), Dilara Koca (dk. 21), Büşra Ay (dk. 47) (Düzce Kadın Futbol Spor) - KAYSERİ
