Kılıçaslan Yıldızspor, Düzce'yi 3-2 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kılıçaslan Yıldızspor, Düzce'yi 3-2 Yendi

Kılıçaslan Yıldızspor, Düzce\'yi 3-2 Yendi
02.02.2026 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar 2. Lig B Grubu'nda Kılıçaslan Yıldızspor, Düzce Kadın Futbol Spor'u 3-2 mağlup etti.

Kadınlar 2. Lig B Grubu 10. hafta karşılaşmasında Kılıçaslan Yıldızspor; evinde Düzce Kadın Futbol Spor'u 3-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Tolga Mumyapan, Şuayip Ünal, Esra Saim

Kılıçaslan Yıldızspor: Kafiye Hazal Polat, İklim Özdemir, Havva Ecrin Kemahlı, Şerife Nur Birol, Yaren Su Aksoy, Penpe Gül Piriço, Cemresu Kendir (İrem Yücel dk. 90+4), İrem Nur Karakoç, Elif Özçekiç (Aleyna Kaya dk. 90+2), Damla Meryem Doğan, Esra Nur Kılıçkaya

Düzce Kadın Futbol Spor: Sıla Burgucu, Merve Sena Alemdar, Bestenur Kaya, Eda Tepe, Büşra Ay (Rabia Çayıroğlu dk. 59), Pelin Kıbrıs, İnci Yaman, Şeyma Öğünç, Esra Kartal (Yaren Can dk. 80), Dilara Koca Arife Dinar,

Goller: Damla Meryem Doğan (dk. 6), Elif Özçekiç (dk. 45+1), Cemresu Kendir (dk. 45+3) (Kılıçaslan Yıldızspor), Dilara Koca (dk. 21), Büşra Ay (dk. 47) (Düzce Kadın Futbol Spor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kılıçaslan Yıldızspor, Düzce'yi 3-2 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:27:28. #7.11#
SON DAKİKA: Kılıçaslan Yıldızspor, Düzce'yi 3-2 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.