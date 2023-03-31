Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz Abdullah Gül ziyareti! Buluşmanın ardından Gül cephesinden açıklama geldi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz Abdullah Gül ziyareti! Buluşmanın ardından Gül cephesinden açıklama geldi

31.03.2023 17:37

Önceki gün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya gelen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti. 1 saatlik görüşme sonrası Gül'ün basın ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 13. cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve kendisine başarılar dilemiştir" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretlerine devam ediyor. Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, HDP ve Memleket Partisi ile görüşen Kılıçdaroğlu, eski cumhurbaşkanlarını da ziyaret ediyor.

Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü

DÜN SEZER İLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, dün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i Ankara'daki evinde ziyaret etti. Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurlayan Sezer, basın mensuplarının "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi. Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu için başarı dileğinde bulundu.

BUGÜN GÜL'Ü ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, Sezer'in ardından bugün de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti. Gül'ün Sarıyer'deki ofisinde gerçekleşen görüşme saat 15.00'da başladı e yaklaşık 1 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü

GÜL'ÜN BASIN OFİSİNDEN AÇIKLAMA

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün basın ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 13. cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve kendisine başarılar dilemiştir" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Kemal tek başına olsa ekonomide başarılı lı olur tek sorun 5 tane ortaklarının olması Cevap Yaz 2 14 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Her taşın altından çıkıyorsun maalesef uzak ara en kötü adaysın, Meral hanım dünyaya duyurdu zaten.Kuş, böcek, kelebek parti kursa gidip masaya davet edersin.Karizması en kötü siyasetçi olabilir. Cevap Yaz 20 16 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Gül'le görüştü Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Gül'le görüştü Kılıçdaroğlu İYİ parti il binasına geldi - 1 Kılıçdaroğlu İYİ parti il binasına geldi - 1

Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz Abdullah Gül ziyareti! Buluşmanın ardından Gül cephesinden açıklama geldi - Son Dakika


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