Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz Abdullah Gül ziyareti! Buluşmanın ardından Gül cephesinden açıklama geldi

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretlerine devam ediyor. Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, HDP ve Memleket Partisi ile görüşen Kılıçdaroğlu, eski cumhurbaşkanlarını da ziyaret ediyor.

DÜN SEZER İLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu, dün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i Ankara'daki evinde ziyaret etti. Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nu aracına kadar uğurlayan Sezer, basın mensuplarının "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?" sorusuna, "Evet" yanıtını verdi. Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu için başarı dileğinde bulundu.

BUGÜN GÜL'Ü ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu, Sezer'in ardından bugün de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti. Gül'ün Sarıyer'deki ofisinde gerçekleşen görüşme saat 15.00'da başladı e yaklaşık 1 saat sürdü.

GÜL'ÜN BASIN OFİSİNDEN AÇIKLAMA

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün basın ofisinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 13. cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüş ve kendisine başarılar dilemiştir" denildi.