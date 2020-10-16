Kılıçdaroğlu, "Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı"na katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı"na katıldı
16.10.2020 14:38
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya gelişi ve karşılanması Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikapı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya gelişi ve karşılanması
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen "Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.
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