Kılıçdaroğlu, "Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı"na katıldı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı"na katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya gelişi ve karşılanması Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikapı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya gelişi ve karşılanması Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen "Adım Adım İktidara Projesi Tanıtım ve İlk Eğitim Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Son Dakika

Bugün gerçekleşecek Süper Yeniay, burçları nasıl etkileyecek? Ünlü astrolog Aysun Koç yorumladı

Son dakika: Turizm sektörüne koronavirüsün etkilerini azaltmak için 10 milyar TL kredi sağlanacak

Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti

Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti harekete geçti: Meslek örgütlerine düzenleme geliyor

Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı

Oktay Kaynarca, kendisinden 30 küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu

Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü

Kendisine doğrultulan silahı aldı, öldürülmek için götürüldüğü yerde katil oldu