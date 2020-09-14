Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde
-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:
-"Belediyemiz bütün ekibiyle beraber başarılı çalışmalarını sürdürüyor.
ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi'nde CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile toplantı yaparak, belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Büyükşehir Belediyesi'nden ayrılırken kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Belediyemiz bütün ekibiyle beraber başarılı çalışmalarını sürdürüyor. Kendilerini dinledik. Hepsine huzurunuzda teşekkür ederiz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 18:19 - Kaynak: İHA
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