Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu-Asselborn Görüşmesi

Kılıçdaroğlu-Asselborn Görüşmesi

21 dakika önce

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn iel tokalaşması Kılıçdaroğlu-Asselborn görüşmesinden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'u kabul etti.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn iel tokalaşması
Kılıçdaroğlu-Asselborn görüşmesinden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'u kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:54 Kaynak: AA

Avrupa, Lüksemburg, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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