Kılıçdaroğlu-Asselborn Görüşmesi
21 dakika önce
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn iel tokalaşması Kılıçdaroğlu-Asselborn görüşmesinden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'u kabul etti.
- CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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Kılıçdaroğlu-Asselborn görüşmesinden detaylar ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn'u kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:54 Kaynak: AA
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