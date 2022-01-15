Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin gençleri demokrasi krizini aşacak - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacak ve bu ülkeye de demokrasiyi getirecek. Buna yürekten inanıyorum" dedi.

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği 1'inci Çankaya Uluslararası Dostluk ve Barış Ödülleri töreni, Çankaya Ata Sahne Sanatları Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Yunanistan eski Başbakanı Yorgo Papandreu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Sanatçı Zülfü Livaneli ve çok sayıda davetli katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin Türkiye'ye demokrasiyi getireceğini belirterek, "Sayın Hikmet Çetin konuşurken 'Dünya demokrasi krizinin içinde' diye ifade etti. Türkiye bu krizinin göbeğinde. Bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacak ve bu ülkeye de demokrasiyi getirecek. Buna yürekten inanıyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Akşener, Sayın Hikmet Çetin, TBMM'nin Başkanlığını yaptığı Sayın Hikmet Çetin ve Sayın Livaneli. Bir siyasetçi ve bir de sanatçı kişiliği ağırlık basan iki önemli insan. Dolayısıyla bir siyasetçiyle bir sanatçının yan yana, barış ve dostluk ipini alması gerçekten de çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

'KASETLERİNİZİ GİZLİ GİZLİ DİNLERDİK'

Sanatçıların yasaklı olduğu dönemde kasetlerini gizli gizli dinlediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Büyük sıkıntılar çektiğimizi gayet iyi biliyorum. Sizler yurt dışındayken, sizin kasetlerinizi biz gizli gizli dinlerdik. Çünkü bizim dönemimizde yasaktı. Ama biz o kasetleri büyük bir keyifle dinlerdik ve biz de sizin yurt dışında çektiğiniz özlemi aslında kendi ülkemizde çekerdik. Barış ve dostluk aslında son derece önemli iki kavram. Barışı içselleştirmek, dostluğu içselleştirmek aslında dünyayı sevmektir. Burada az önce Çankaya Belediye Başkanı konuşurken Atatürk'ün bir portresi vardı. Sayın Genel Başkan Akşener'e dedim ki 'Ben bu portreyi ilk kez görüyorum burada.' Biraz kaygıyla ve biraz kuşkuyla bakan bir portreydi o. Bugünün Türkiye'sine bakıyormuş gibiydi. Ben Gazimize söz veriyorum bu kuşkuyu kaldıracağız. Barışı ve dostluğu her yerde savunacağız. Dolayısıyla ben bu ödülü veren jüriye Barış ve Dostluk Ödülü'nü düzenleyen Çankaya Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Törende, dünya barışına katkı nedeniyle Yunanistan eski Başbakanı Yorgo Papandreu ve Sanatçı Zülfü Livaneli'ye ödül verildi. Kılıçdaroğlu, Yorgo Papandreu'ya, Akşener de Zülfü Livaneli'ye plaketlerini takdim etti.