Kılıçdaroğlu : "Dünyanın En Yüksek Enflasyonunu Yaşayan Ülkelerden Birisiyiz"
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına katıldı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisinin grup toplantısına katıldı. (3)
"Dünyanın en yüksek enflasyonunu yaşayan ülkelerden birisiyiz şu anda"
"Oy verdiniz yetmedi. Kanun çıkması lazım, kanun çıktı, yetmedi. Tek başımıza Meclis'te yöneteceğiz dedi, 17 yıldır tek başına yönetiyor, yetmedi. Anayasa değişikliği gerekiyor dedi, anayasa değişikliği yaptı, yetmedi. Bana yetki verin tek adam olayım. Vallahi, faiz de inecek enflasyon da inecek, dolar da inecek, avro da inecek diye söz verdi, o da yetmedi. Şimdi kalkmış kimi suçluyor? Esnafı suçluyor, marketi suçluyor, çiftçiyi suçluyor, tüccarı suçluyor, sanayiciyi suçluyor, neden fiyatlar böyle yüksek diye.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:30 Kaynak: AA
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