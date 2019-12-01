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Kılıçdaroğlu: "Hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmak zorundayız"
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:42 Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu'na katıldı.
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