Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmak zorundayız"
Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: 'Hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmak zorundayız' - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "Hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmak zorundayız"

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Maltepe Ekonomik Forumu'na katıldı.

Kılıçdaroğlu: Hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmak zorundayız

Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu 'Devlet beni izliyor" diyor, peki izledi de ne oldu?
Kılıçdaroğlu: Asgari ücrete yüzde 22 zam yapılması gerekiyor Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evinden hırsızlık girişiminde bulunan 5 kişi tutuklandı İlk mahkemede serbest kalan dayakçı koca, ikinci mahkemede tutuklandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 18:14:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "Hukuk sistemimizi darbe hukukundan arındırmak zorundayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]