CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona gelmesi
Tanıtım görüntüsü
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın konuşması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ATO Congresium'da düzenlenecek EXPO 2021 Hatay Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu: 'En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davulla zurnayla kendi ülkelerine yolcu edeceğiz' - Son Dakika