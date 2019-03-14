Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Ecevit Üzerinden 'Milliyetçilik' Eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Ecevit Üzerinden 'Milliyetçilik' Eleştirisi

1 saat önce

Kılıçdaroğlu'ndan Ecevit üzerinden 'milliyetçilik' eleştirisiADIYAMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı Ecevit üzerinden eleştirerek 'milliyetçi' olmamakla suçladı.

Kılıçdaroğlu'ndan Ecevit üzerinden 'milliyetçilik' eleştirisi

ADIYAMAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı Ecevit üzerinden eleştirerek 'milliyetçi' olmamakla suçladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in tüm ambargolara rağmen kimsenin önünde diz çökmediğini vurgulayarak, iktidarı 'papaz' konusunda eleştirdi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Bizim bir Karaoğlan'ımız vardı. Adı Bülent Ecevit, Allah rahmet eylesin. Rahmetli Bülent Ecevit Kıbrıs'a çıkartma yaptığı zaman bir sürü ambargo uygulandı. Silah ambargosu, gıda ambargosu, her şey uygulandı, fakat Ecevit'in bir özelliği vardı. Ecevit hiç kimsenin önünde diz çökmedi. Kim olursa olsun diz çökmem, dedi. Bir dönem duvarlara 'Ecevit milliyetçi değil' diye yazıyorlardı. Ecevit şunu söyledi: 'Biz milliyetçiliği duvarlara yazmayız. Bizim milliyetçiliğimizi yazdığımız yer Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'dır. Akdeniz'in sularıdır bizim milliyetçiliği yazdığımız yer.' Şimdi ne oluyor, Trump telefon ediyor, 'Papazı bırak' diyor. Bari bir nefes al. Nefes almadan papazı bırakıyorlar. Olmaz, yürümez bu şekilde böyle yürümez" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Besni ilçesinde yaptığı konuşmada CHP'li Belediyelerde asgari ücretin 2200 TL olacağını belirterek, Belediye Başkan Adayı Vakkas Acar'dan bazı hizmetler için söz istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:33 Kaynak: İHA

Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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