CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anjiyo olan Ali İsmail Korkmaz Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emel Korkmaz'ı arayarak "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Ali İsmail Korkmaz Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'ı telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, görüşmede, anjiyo olan Korkmaz'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'ndan Emel Korkmaz'a 'Geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika