Kılıçdaroğlu'ndan, 'Enis Berberoğlu' açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" ifadesini kullandı.