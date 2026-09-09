Kılıçdaroğlu\'ndan Mansur Yavaş açıklaması: Kırgın değilim

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katılmadı. Yavaş'ın bu hamlesi parti içi dengeleri yeniden hareketlendirirken, kamuoyunda ve siyaset kulislerinde CHP ile bağlarını kopararak Yeni Parti'ye mi katılacağı yönündeki tartışmaları ve iddiaları alevlendirdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM

Yaşanan bu gelişmenin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili ne söyleyeceği merak konusu oldu. Siyasi arenanın odak noktası haline gelen sessizliği bozan Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın resepsiyona katılmamasıyla ilgili soruları yanıtlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MANSUR YAVAŞ'A KIRGIN DEĞİLİM"

tv100'den Gül Gündüz'e konuşan Kılıçdaroğlu, yaşanan durumu olgunlukla karşıladığını belirterek, "Halkın katılması önemli benim için. Kişiler değil. Kırgınlığım yok. ABB başkanı, pozisyonu o bizim için. Özel olarak telefon açıp da katılın diye bir durum olmadı." dedi. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle, şahıslardan ziyade kurumların ve halkın katılımına değer verdiğini vurgulayarak iddialara nokta koydu.