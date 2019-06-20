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Kilimli Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerini denetledi

1 saat önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Belediye Başkanı Kamil Altun'ın talimatları ile zabıta ekipleri pazar yeri denetimi ve düzenlemesi gerçekleştirdi.

Kilimli Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerini denetledi, System.String[]
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Belediye Başkanı Kamil Altun'ın talimatları ile zabıta ekipleri pazar yeri denetimi ve düzenlemesi gerçekleştirdi.

Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'un talimatları ile belediyle Zabıta Amirliği ekipleri tarafından, Perşembe günleri kurulan "Halk Pazarı" ile ilgili yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenleme yapıldı. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Kamil Altun, "Daha önce kapalı pazar yerimiz olmasına rağmen pazarcı esnafımız pazara giden yolda tezgahlarını açıyordu.. Vatandaşımız rahat yürüyemiyor, çeşitli tehlikelere maruz kalıyor trafik aksıyordu. Yeni planlama ile hazırlanan Halk Pazarı ile artık vatandaşımız daha huzurlu ve sükunet bir ortamda pazarlarını yapma imkanı bulacaktır. Kilimli'li vatandaşlarımıza hayırlı pazarlar alışverişler diliyorum" dedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:31 Kaynak: İHA
Kamil Altun, Zabıta, Kilimli, Güncel
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