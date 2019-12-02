Son Dakika Haberleri: Kılınç, Bahçecik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Kılınç, Bahçecik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Kılınç, Bahçecik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

7 saat önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekibiyle birlikte Bahçecik Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Kılınç, Bahçecik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekibiyle birlikte Bahçecik Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.


Her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek mahalle muhtarı ve halkla buluşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın bu haftaki adresi Bahçecik Mahallesi oldu.


Mahallede bulunan taziye evinde gerçekleştirilen sohbet havasındaki görüşmeye katılan mahalle muhtarı Mehmet Yolcu ve mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve beraberindeki birim müdürleriyle sohbet edip, mahallelerindeki sorunları sıraladı.


Bahçecik Mahallesi ziyaretinde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Kılınç, "Geleneksel hale getirdiğimiz mahalle buluşması kapsamında bu hafta Bahçecik Mahallemizi ziyaret ederek, mahalle muhtarımızla ve mahalle sakinleriyle bir araya geldik. Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızla birlikte kararlar alıp, onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonra da bu düsturla yola devam edeceğiz inşallah. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz Bahçecik Mahallesi'nde de vatandaşlarımızdan sorun ve talepleri dinledik. İnşallah en kısa sürede bu sorunların çözümü için ilgili müdürümüze gerekli talimatı verdik" diye konuştu.


Bahçecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Yolcu ise mahalle olarak yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Mehmet Yolcu, Adıyaman, Bahçecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:17 Kaynak: İHA
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