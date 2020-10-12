Kilis Belediye Başkanı Bulut son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

- Kilis Belediye Başkanı Bulut son yolculuğuna uğurlandı

KİLİS - Hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen hafta yüksek tansiyon nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesinde tedavi görürken beyin kanaması geçiren Mehmet Abdi Bulut, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Başkan Bulut'un cenazesi sabah saatlerinde Kilis'e getirildi. İkindi namazına müteakip Yeni Beşevler semtindeki Kayabaş camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bulut, Asri Mezarlıktaki Aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaizantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis ve Gaziantep'ten çok sayıda milletvekilleri, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları, protokol üyelesi, sevenleri ve yakınları katıldı.

Bulut'un cenaze namazını il müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından kıldırıldı.

Mehmet Abdi Bulut

1967 tarihinde Kilis'te doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini Kilis'te tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Avukatlık stajının ardından askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem Asteğmen olarak Konya Personel Okulu Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkanlığında tamamladı. 1993 yılından itibaren Kilis'te serbest avukatlık yaparken, 2004-2014 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 5 yıl aradan sonra 2019 yılında 3. kez Kilis Belediye Başkanı olarak seçilen Av. Mehmet Bulut evli ve 3 çocuk babası. İyi derecede İngilizce bilmektedir.