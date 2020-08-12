Kilis'in yüzde 70'i Belediye Başkanından memnun - Son Dakika

Kilis'in yüzde 70'i Belediye Başkanından memnun

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un vatandaşların yüzde 70 oranında memnun oldukları yapılan anket ile ortaya çıktı.

Kilis'in yüzde 70'i Belediye Başkanından memnun, System.String[]

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un vatandaşların yüzde 70 oranında memnun oldukları yapılan anket ile ortaya çıktı.

Güneydoğu'da alt yapıdan üst yapıya, sosyal yaşamdan eğitim ve sportif atılımlara kadar her türlü hizmetin vatandaşlara en iyi şekilde yansıtıldığı Kilis'te vatandaşlar, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a tam destek verdi.

Son iki yılda yerel yönetimin öncülük yaptığı hizmet atağıyla Kilis, Güneydoğu'nun en hızlı gelişen illeri arasında ilk sıralarda yerini aldı. AK belediyeciliğin en güzel örneklerinin birbiri ardına sergilendiği Mehmet Abdi Bulut Başkanlığındaki Kilis Belediyesi ile yeni bir döneme 'merhaba' diyen Kilis'te AK Parti Belediyeciliği altyapıdan üst yapıya, sosyal yaşamdan eğitim ve sportif faaliyetlere kadar her alanda kendini gösterdi.

"Kilis'te Yüzde 70 memnuniyet sonucu çıktı"

AK Belediyeler Medya Ailesinin de 15'i Büyükşehir, 24'ü ise il bazında olmak üzere Türkiye geneli toplam 39 ilde yaptığı anketler yavaş yavaş neticelenmeye başlarken, Güneydoğu'da hak edilir en belirgin adres ise Kilis oldu.

Buna göre son bir aylık zaman diliminde Kilis ile ilgili yöneltilen "AK Partili Kilis Belediyesi ve Başkan Mehmet Abdi Bulut'un çalışmalarını yeterli buluyor musunuz" sorusuna, katılımcıların yüzde 70'i 'Evet' derken Yüzde 30'u ise 'Hayır' yanıtını verdi. 12 Ağustos 2020 tarihi ve saat 00.00 itibariyle sonlandırılan ankete ise rekor katılım sağlandı. www.akbelediyeler.com haber sitesinde ve sitedeki Kilis ile ilgili tüm haberlerin içeriğinde yer alan ankete toplamda 12 bin 562 kişi katıldı. Her kullanıcının yalnızca bir oy kullanabileceği ankette katılımcıların 8 bin 789'u Başkan Bulut'tan yana memnun olduklarını ifade ederken, 3 bin 751'i ise Kilis Belediyesi ve Başkan Mehmet Abdi Bulut'un çalışmalarının şimdilik yeterli olmadığından yana tercihini yaptı. Ankette 22 kişi ise çekimser oy kullandı.

"Kilis'e yepyeni projeler"

Kendisini şehrine hizmete adamış bir isim olarak Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 24 bine yaklaşan oy ve yüzde 47'lik bir dilimle mazbatasını almasının ardından yerel yönetimde yepyeni bir döneme 'Bismillah' diyen Başkan Mehmet Abdi Bulut'la Kilis'te çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Belediyecilik tecrübesini yeni bir dönemde daha da hız kazandırarak ilerleten Başkan Bulut sayesinde Kilis'te yerel yönetim, ilin kalkınmasında adeta 'Ağabeylik' rolü üstlendi. Belediyeciliğin sadece alt ve üst yapıdan ibaret olmadığının en güzel örneği haline gelen Kilis'te yaşanan gelişmeler tüm Türkiye'ye örnek olacak çalışmalarla ulusal medyada da geniş yer buldu.

"Gönül Belediyeciliğinin Adresi Kilis"

AK Belediyeler Medya Ailesinin derlediği bilgilere göre Kilis'teki atılım, AK Parti'nin üzerinde daha çok durulmasını için yön haritası belirlediği Gönül Belediyeciliği ile başladı. Başkan Bulut'un da misyon edindiği Gönül Belediyeciliği ile vatandaş - yerel yönetim ilişkileri daha da sıklaştırıldı ve vatandaşa yönelik hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı Kilis'te vücut bulmuş oldu. Temaslarında, ziyaretlerinde ve katıldığı tüm platformlarda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Başkan Mehmet Abdi Bulut, kurumsal çalışmaların rotasını vatandaşlardan gelen bu talep ve öneriler üzerine yönlendirdi. İşte odağında vatandaşın yer aldığı bu yeni hizmet yönetimi, Kilislilerden de karşılık buldu ve anketlerde Başkan Abdi Bulut'a yönelik memnuniyet daha da yükselmiş oldu.

"Kilis'te şehircilik anlayışı değişti"

Belediyeciliğin gönül kısmında olduğu kadar hizmet kısmında da başarılı bir grafik çizen Mehmet Abdi Bulut Başkanlığındaki Kilis Belediyesi, hayata geçirdiği çalışmaları ile Kilis'i Güneydoğu'nun en hızlı gelişen illeri arasında ilk sıralara kadar getirdi. İmarda kamulaştırmalar, Fen İşlerinde yol yapım ve yeni yol açma çalışmaları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü alanında yeşil ağırlıklı uygulamalar, dış cephe giydirme ve kaplama çalışmaları gibi sayısız projelere son iki yılda imza atan Kilis Belediyesi sayesinde Kilis; Türkiye'de Yaşanabilir İller arasında da 'basamak atlayan il' olarak yerini aldı.

"Projeler için Ankara temasları hizmet olarak Kilis'e döndü"

Kilis'e ve Kilis halkına hizmetin en iyisini sunmak için kendi öz kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeyi ilke edinen Başkan Bulut, süreç içerisinde kaynak arayışları için sürekli olarak Başkent Ankara'da temaslarda bulundu. Bakanlık nezdinde gerçekleştirdiği ziyaretlerinde Kilis'e yönelik projelerin gerçekleşmesi için destek arayışında bulunan Başkan Bulut, Kilis'e her defasında heybesi dolu olarak döndü. "Kilis'e yönelik her hizmetin takipçisi olacağım" diyerek yoğun çaba sarf eden Başkan Bulut, Kilis'in kalkınmasında yerel yönetimin nasıl bir şehre 'Ağabeylik' yapar? sorusunun en güzel yanıtını vermiş oldu.

"Kilisli Gençler çok şanslı"

Kilis Belediyesi, hizmetlerinde genç nüfusu da göz ardı etmeden uygulamalar gerçekleştirdi. Eğitim ve özellikle sportif faaliyetlere ağırlık veren Başkan Bulut sayesinde genç yetenekler keşfedildi. Kilis, yine gençlerinin sportif alanlarda aldığı başarılar ile sürekli olarak ulusal medyanın da yakından takip ettiği iller arasında yer aldı. Sosyal yaşama yönelik Bahar ve Gençlik Şölenleri de düzenleyen Kilis Belediyesi ile gençler de Kilisli olmanın bir pozitif ayrıcalık olduğunun farkına vardı.

"Alt yapıda dev yatırımlar hayata geçirildi"

Daha geçen ay sonunda Kilis Devlet Hastanesi ile Öncüpınar Mahallesi arası ve Ekrem Çetin Mahallesinin 26 kilometrelik kanalizasyon hatları ile şehir genelinde 9 kilometre yağmur suyu hattı yapılması için 32 Milyon liralık yatırıma imza atan Başkan Bulut için 'Alt Yapıda Sorunsuz Bir Kilis' ilke haline geldi. Yağmur Suyu, Kanalizasyon ve İçme suyu hatlarının yenilenmeye devam ettiği Kilis, önümüzdeki onlarca yıl içerisinde sorunsuz bir şehir olarak gösterilecek adres oldu.

"Korona Sürecinde Kilis örneği"

Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs sürecinde Kilis Belediyesi, Türkiye'de başarılı bir dönem geçirerek vatandaşının yanında yer aldı. Korona virüs riskine karşı Kilis genelinde uygulamalar yürüten Kilis Belediyesi, otogar, hastaneler, iş yerleri ve toplu kullanım alanları derken talep eden vatandaşların evlerine kadar giderek ücretsiz bir şekilde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. Dezenfekte çalışmaları bir kez değil düzenli aralıklarla rutin bir şekilde il genelinde sürdü. Başkan Bulut'un hassasiyet gösterdiği süreçte Başkan Bulut da sürekli olarak denetimler gerçekleştirerek uygulamanın aksamaması için yoğun çaba sarf etti. İşte tüm bu çalışmaların vatandaş nezdinde karşılık bulduğu Kilis'te AK Belediyeciliğin en güzel örnekleri bir biri ardına devam ederken, vatandaşlar da kedilerine yönelik hizmet yaklaşımından dolayı Başkan Bulut'a ve tüm Kilis Belediyesi'ne teşekkürlerini her defasında dile getirdi - KİLİS

Kilis Belediyesi, M. Abdi Bulut, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 11:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kilis'in yüzde 70'i Belediye Başkanından memnun - Son Dakika

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