Kilis'te devrilen balık yüklü tırın sürücüsü öldü - Son Dakika

Korona aşısı geliştirmişlerdi! Putin'in aşı olup olmadığına Kremlin'den ilginç yanıt: Şu an imkansız

Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu

Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti

Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz