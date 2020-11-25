Kilis'te devrilen balık yüklü tırın sürücüsü öldü - Son Dakika

Kilis'te balık yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Erdal Görkem idaresindeki 33 CUE 32 plakalı balık yüklü tır, Kilis-İslahiye karayolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil servisi, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Görkem'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Görkem'in cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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