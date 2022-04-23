Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

23.04.2022 20:15
Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı

KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın sulama kanalına uçtuğu kazada 1'i çocuk 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi, 1'i bebek 3 kişi de yaralandı.

KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın sulama kanalına uçtuğu kazada 1'i çocuk 4 kişi boğularak yaşamını yitirdi, 1'i bebek 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elbeyli ilçesine bağlı Kalbursaat Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay Güngör (51) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, su kanalına giren araç ve içerisindekileri çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Tuncay Güngör ile Hedik Güngör (43), Dilan Güngör (20), Suna Nur Güngör'ün (9) boğularak yaşamını yitirdiği, Zekiye Algan (44), Gülistan Akbaş (21) ve 1 yaşındaki İbrahim Akbaş'ın ise yaralandığını belirledi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı
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Kaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi Kaza yapan otomobil 50 metre sürüklendi 2 kişinin öldüğü kaza araç kamerasında 2 kişinin öldüğü kaza araç kamerasında

Jandarma, Tragger, AFAD, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilis'te hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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