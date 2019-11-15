Son Dakika Haberleri: Kilis'te kapı numaraları ve sokak tabelaları güncenlendi
Son Dakika Yaşam Kilis'te kapı numaraları ve sokak tabelaları güncenlendi - Son Dakika

Kilis'te kapı numaraları ve sokak tabelaları güncenlendi

6 saat önce

Kilis'te, belediye tarafından tüm kapı tabelaları daha anlaşılır ve estetik bir görünüme sahip olan tabelalar ile değişiyor.

Kilis'te kapı numaraları ve sokak tabelaları güncenlendi, System.String[]

Kilis'te, belediye tarafından tüm kapı tabelaları daha anlaşılır ve estetik bir görünüme sahip olan tabelalar ile değişiyor.


Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) sisteminde Aselsan tarafından yapılan güncelleme neticesinde Kilis'teki kapı numaralarında değişiklik oldu. Kilis Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yaşanan adres sorunlarının çözümü ve mevcut levhalarla görsel bütünlük sağlamak amacıyla kentteki tüm kapı levhalarının değişim işlemlerine başlandı. Çalışmaların 15 Ocak 2020 tarihine kadar tamamlanması planlandığı bildirildi. - KİLİS

Aselsan, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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