Son Dakika Haberleri: Kilis'te karayollarında çizim ve işaretlemeler başladı
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Kilis'te karayollarında çizim ve işaretlemeler başladı

1 saat önce

Kilis'te, karayollarının işaretleme işlemleri ile yaya yollarının çizilmesine başlandı.

Kilis'te karayollarında çizim ve işaretlemeler başladı, System.String[]
Kilis'te, karayollarının işaretleme işlemleri ile yaya yollarının çizilmesine başlandı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis- İslahiye, Kilis- Gaziantep, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Elbeyli, Kilis - Musabeyli ile Kilis- Polateli ile Çevre yolunda işaretleme çalışmaları başlatıldı. Yaya geçişleri başta olmak üzere kış aylarında silinen işaretlemeler yeniden görevlileri tarafından yapılmaya başlandı. İşaretleme işlemlerinin Ramazan Bayramına kadar tamamlanacağı bildirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:53 Kaynak: İHA
Elbeyli, Polateli, Musabeyli, Kilis, Yaşam
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