Kilis'te karayollarında çizim ve işaretlemeler başladı
1 saat önce
Kilis'te, karayollarının işaretleme işlemleri ile yaya yollarının çizilmesine başlandı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:53 Kaynak: İHA
'te, karayollarının işaretleme işlemleri ile yaya yollarının çizilmesine başlandı.
Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Kilis- İslahiye
, Kilis- Gaziantep
, Kilis-Öncüpınar, Kilis- Elbeyli
, Kilis - Musabeyli
ile Kilis- Polateli
ile Çevre yolunda işaretleme çalışmaları başlatıldı. Yaya geçişleri başta olmak üzere kış aylarında silinen işaretlemeler yeniden görevlileri tarafından yapılmaya başlandı. İşaretleme işlemlerinin Ramazan Bayramına kadar tamamlanacağı bildirildi. - KİLİS
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