KİLİS'TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
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KİLİS'TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI

03.10.2022 22:46

KİLİS'te otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KİLİS'te otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatleride Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet D. idaresindeki 70 ABB 645 plakalı motosiklet, Osman K. yönetimindeki 80 KK 325 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİLİS'TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KİLİS'TE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI 2 YARALI - Son Dakika
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